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Уфимцев зовут на «День донора»
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Уфимцев зовут на «День донора» 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В среду, 11 апреля, в Уфе пройдет «День донора», на который зовут всю трудовую молодежь города.
Акция проходит совместно с Советом трудящейся молодежи Уфы — это позволяет привлечь здоровых молодых людей к спасению чужих жизней. Сотрудники Республиканской станции переливания крови активно сотрудничают с предприятиями, чтобы каждый сдавший кровь получил положенный отгул и денежную компенсацию. Также доноров привлекают к участию в акции сувенирами.
— В акции могут принять участие, конечно, все желающие, кто по медицинским показаниям могут быть донорами, — пояснили на станции переливания.
Для того, чтобы сдать кровь, вы должны быть старше 18 лет и иметь вес больше 50 килограммов, быть здоровым, без хронических заболеваний. Перед сдачей крови каждого донора осматривает врач. Очень важно через полгода снова прийти на сдачу крови — только тогда ваши красные кровяные тельца пойдут одному из нуждающихся.
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