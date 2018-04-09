В рамках социально ориентированного проекта «На страже порядка 02» Томские полицейские пресекли деятельность пяти незаконных игорных заведений

В рамках социально ориентированного проекта «На страже порядка 02» в городе Томске в результате взаимодействия граждан и сотрудников полиции пресечена деятельность пяти заведений, в которых осуществлялась незаконная игорная деятельность. Адреса, по которым располагались данные заведения, сообщили в полицию неравнодушные граждане.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области при силовой поддержке спецназа Росгвардии пресечена деятельность игровых заведений, расположенных по улицам Пушкина, Иркутский тракт, Елизаровых, Интернационалистов, а также проспекте Кирова в городе Томске, осуществляющих азартные игры под видом оказания посреднических брокерских услуг.

Из оборота изъято 104 единицы игрового оборудования, а также денежные средства в сумме более 110 тысяч рублей.

В отношении организатора заведений возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.1.1 КоАП Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр».

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