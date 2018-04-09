Закон о запрете продажи вейпов подросткам в Подмосковье может вступить в силу в июне

Закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним в Подмосковье , может вступить в силу в июне, сообщил РИАМО в понедельник председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев

«Мы планируем принять закон в целом до конца весенней сессии, то есть до конца июня — начала июля, после этого подписание губернатора до двух недель и опубликование. Поэтому может вступить уже в июне», — сказал Голубев.

Депутаты Московской областной думы на заседании 5 апреля в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий введение административных штрафов за продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Согласно законопроекту, административная ответственность составит для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.