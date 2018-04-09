Ещё
Закон о запрете продажи вейпов подросткам в Подмосковье может вступить в силу в июне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Закон о запрете продажи вейпов подросткам в Подмосковье может вступить в силу в июне 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним в Подмосковье, может вступить в силу в июне, сообщил РИАМО в понедельник председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.
«Мы планируем принять закон в целом до конца весенней сессии, то есть до конца июня — начала июля, после этого подписание губернатора до двух недель и опубликование. Поэтому может вступить уже в июне», — сказал Голубев.
Депутаты Московской областной думы на заседании 5 апреля в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий введение административных штрафов за продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Согласно законопроекту, административная ответственность составит для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
Курение электронных сигарет называется вейпингом. В последнее время вейпинг вошел в моду среди молодежи. Всемирная организация здравоохранения рекомендует либо полностью запретить вейпы, либо ограничить их продажу детям.
РИАМО: последние новости
В Подмосковье готовятся к масштабной уборке и ремонту дорог Воробьев поблагодарил власти и правоохранителей за обеспечение безопасности на Пасху Мероприятия ко Дню космонавтики пройдут в семи парках Москвы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»111
Степаненко покидает Россию60
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1136
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии216
Швыряющая младенцев медработница попала на видео25
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение