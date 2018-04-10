Прожиточный минимум в Башкирии стал меньше на 3,4%

По информации министерства труда республики, в третьем квартале прошлого года он составлял 8,6 тысячи рублей, для трудоспособного населения — 8,85 тысячи (минус 3,7%). «ФедералПресс» напоминает, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к прожиточному минимуму с 1 мая текущего года, заявил глава государства Владимир Путин По словам Путина, летом прошлого года МРОТ возрос до 70% от прожиточного минимума, 1 января он был вновь увеличен, а с 2019 года планировалось уравнять показатели. Однако, как отметил глава государства, после совещания с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым было принято решение повысить МРОТ с 1 мая нынешнего, когда будет отмечаться День труда.