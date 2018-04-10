Ещё
Прожиточный минимум в Башкирии стал меньше на 3,4%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прожиточный минимум в Башкирии стал меньше на 3,4% 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации министерства труда республики, в третьем квартале прошлого года он составлял 8,6 тысячи рублей, для трудоспособного населения — 8,85 тысячи (минус 3,7%).
«ФедералПресс» напоминает, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к прожиточному минимуму с 1 мая текущего года, заявил глава государства Владимир Путин.
По словам Путина, летом прошлого года МРОТ возрос до 70% от прожиточного минимума, 1 января он был вновь увеличен, а с 2019 года планировалось уравнять показатели. Однако, как отметил глава государства, после совещания с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым было принято решение повысить МРОТ с 1 мая нынешнего, когда будет отмечаться День труда.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Саратове руководители УФСИН будут оштрафованы за долги «Избрание Тулеева спикером заксобрания – избыточный шаг» «Конкорд» против КИО: застройщик отстоял свои права в суде
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России351
Найден позитив от ослабления рубля131
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег130
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля185
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение