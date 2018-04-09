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Ростовчанам расскажут о Марсе и Луне
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Ростовчанам расскажут о Марсе и Луне 

Деловое сообщество 2 часа назад
Завтра, 10 апреля, в 17 часов в Донской государственной публичной библиотеке пройдет открытая лекция «Что искать на Марсе и зачем лететь к Луне?». Ее проведет астрофизик и популяризатор науки Владимир Сурдин. Он является кандидатом физико-математических наук, а также доцентом Московского государственного университета.
Участие в мероприятии бесплатное, однако организаторы просят предварительно зарегистрироваться на сайте https://icao-rnd.timepad.ru/event/696865/. Встреча является частью федерального проекта «Энергия науки».
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