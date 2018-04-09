Жителей Самары спросят про красный асфальт у «Ладьи»

Администрация Октябрьского района и гордума Самары собираются привлечь общественность к обсуждению цвета покрытия возле обновленной «Ладьи» на четвертой очереди набережной. До реконструкции асфальт на территории рядом с монументом был красным. Об этом стало известно во время еженедельного совещания в мэрии Самары в понедельник, 9 апреля.

— Решение нужно принять оперативно, так как подходят сроки сдачи объекта, — уточнила глава города Елена Лапушкина

Уже на 20 апреля запланировали пробный запуск фонтана на набережной. Сейчас рабочие занимаются облицовкой объекта и готовят тротуары к укладке финального покрытия.

— Мы контролируем работы на «Ладье» в режиме фотофиксации. Каждый день в 16:00 проходят совещания со всеми субподрядчиками, — рассказала руководитель департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко

Реконструкция набережной стартовала в марте прошлого года. За это время на обновленной территории появились площадки для проведения культурных мероприятий, клумбы и пешеходные дорожки. Обновили и саму «Ладью». На нее нанесли антивандальное покрытие.