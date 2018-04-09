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«Саратовские авиалинии» зарегистрировали фирму «Ivolga»
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«Саратовские авиалинии» зарегистрировали фирму «Ivolga» 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Скандально известная компания-авиаперевозчик из Саратова зарегистрировала новую торговую марку.
Уточняется, что эксплуатировать самолеты будет все та же компания «Саратовские авиалинии», но под маркой «Ivolga». Об этом стало известно от источника в самой компании.
К ребрендингу авиаперевозчик решил прибегнуть после начавшихся проблем, связанных с проверкой деятельности из-за крушения судна Ан-148 11 февраля текущего года.
Напомним, в небе Подмосковья лайнер «Саравиа» потерпел крушение из-за технических проблем. В тот момент на борту находился 71 человек, в том числе — 6 членов экипажа.
Глава Росавиации Александр Нерадько сделал на минувшей неделе заявление, в котором сообщил СМИ о «беспрецедентном, безответственном отношении руководства авиакомпании к вопросам обеспечения безопасности полетов». Если до 27 апреля с.г. компания не устранит нарушения, она лишится сертификата эксплуатанта.
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