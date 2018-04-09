«Саратовские авиалинии» зарегистрировали фирму «Ivolga»

Скандально известная компания-авиаперевозчик из Саратова зарегистрировала новую торговую марку.

Уточняется, что эксплуатировать самолеты будет все та же компания «Саратовские авиалинии», но под маркой «Ivolga». Об этом стало известно от источника в самой компании.

К ребрендингу авиаперевозчик решил прибегнуть после начавшихся проблем, связанных с проверкой деятельности из-за крушения судна Ан-148 11 февраля текущего года.

Напомним, в небе Подмосковья лайнер «Саравиа» потерпел крушение из-за технических проблем. В тот момент на борту находился 71 человек, в том числе — 6 членов экипажа.