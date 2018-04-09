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Воронежские многофункциональные центры признали одними из лучших в России
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Воронежские многофункциональные центры признали одними из лучших в России 

Вести Воронеж 2 часа назад
На всероссийском конкурсе особенно отметили проект по сокращению сроков оформления юридического лица.
Сеть многофункциональных центров Воронежской области стала одной из лучших в России по итогам 2017 года. В конкурсе Минэкономразвития МФЦ нашего региона отметили в номинациях «Лучший многофункциональный центр России» и «Лучший проект». Офис «Мои Документы» в Павловске одержал победу, обойдя более полусотни конкурентов. Эксперты оценивали эффективность, комфортность и доступность предоставляемых услуг и информации о них, а также возможность оценки качества обслуживания. Среди 32 заявок в номинации «Лучший проект» победителем стал «Бизнес с нуля за четыре дня в МФЦ Воронежской области». Его цель — сокращение сроков прохождения процедур оформления и развития бизнеса в регионе. Так, зарегистрировать юридическое лицо МФЦ теперь можно всего за четыре дня, все документы примут по системе «одного окна», ранее на это потребовалось бы от 8 до 20 дней. Всех лауреатов конкурса наградят благодарностями Правительства и Министерства экономического развития России.
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