Премьер-министр Медведев подписал распоряжение о финансовом взносе России в проект «Интеррег. Регион Балтийского моря» 

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о финансовом взносе России в Европейский банк реконструкции и развития для реализации программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014 — 2020 годов. Как сообщает официальный сайт Минэкономразвития, Минфину России поручено оплатить сумму до 4,5 млн евро, в том числе до 3,06 млн евро в 2018 году и до 1,44 млн евро в 2019 году.25 декабря 2017 года в Москве замминистра РФ Алексей Груздев от имени Российской Федерации подписал соглашение между правительством России, Европейской комиссией и правительством Германии о финансовых взносах для реализации программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014–2020 годов на территории России. Европейской и Германской сторонами Соглашение подписано в Брюсселе 29 и 30 января 2018 года соответственно. Программа — инструмент реализации совместных трансграничных проектов регионов России, государств Евросоюза и Норвегии в целях сбалансированного социально-экономического развития Балтийского региона. Реализация программы способствует развитию трансграничных связей, обеспечению экологической безопасности, развитию инфраструктуры. В программе активно участвуют регионы Северо-Западного федерального округа, в том числе — Псковская область. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».