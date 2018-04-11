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Апрельскую встречу с главой управы посветят празднованию Дня Победы
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Апрельскую встречу с главой управы посветят празднованию Дня Победы 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Встреча жителей с главой управы Чертанова Северного Александром Деминым состоится через неделю, 18 апреля. Об этом нашему изданию рассказала консультант организационного отдела районной администрации Вероника Нацаренус.
На повестке дня предстоящего собрания встанут два вопроса, один из которых посветят празднованию Дня Победы на территории района. Напомним, что 9 мая жители России и постсоветских стран отметят 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.
Также на встрече с населением речь пойдет об организации мероприятий, направленных на сбережение ресурсов в многоквартирных домах.
Задать интересующие вопросы представителям местной администрации можно будет по адресу: Варшавское шоссе, дом 116. Начало в 19:00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 318-28-05.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/11/39734/
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