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Нефть растет более чем на 1% на надеждах смягчения позиции КНР в споре с США
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Нефть растет более чем на 1% на надеждах смягчения позиции КНР в споре с США 

Прайм 54 минуты назад
Мировые цены на нефть дорожают на 1,3%, в то время как инвесторы надеются на скорое разрешение торгового конфликта между США и Китаем после заявлений председателя КНР Си Цзиньпина о послаблениях в сфере внешней торговли, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.14 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,31%, до 69,53 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась также на 1,31% — до 64,25 доллара за баррель.
Как отмечает директор энергетической консалтинговой компании Trifecta Сукрит Виджаякар (Sukrit Vijayakar) в интервью агентству Рейтер, активный рост нефтяных котировок во вторник связан с ослаблением опасений по поводу развязывания торговой войны между США и Китаем.
Выступая ранее во вторник на открытии ежегодного Азиатского экономического форума на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США.
Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. А затем Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая объемом импорта на 100 миллиардов долларов. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США.
Нефтяные рынки также сейчас оценивают возможность введения новых санкций со стороны США в отношении некоторых крупных стран-нефтедобытчиков, отмечают эксперты. «В составе администрации Трампа произошли значительные изменения, которые повысили риски возможных санкций в отношении ключевых стран-экспортеров нефти, включая Иран, Венесуэлу и Россию», — цитирует агентство аналитиков JPMorgan.
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