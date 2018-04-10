Прокурором Спасского района Пензенской области стал уроженец Саранска 

Уроженец Саранска 34-летний Антон Ямашкин назначен на должность прокурора Спасского района Пензенской области, сообщается на сайте местной прокуратуры.
Антон Ямашкин приступил к исполнению полномочий 5 апреля текущего года. Свою службу в органах прокуратуры он начал в ноябре 2009 года.
На фото прокурор Пензинской области Антон Ямашкин
Справка.
Антон Ямашкин родился в 1984 году в Саранске Республики Мордовии. Окончил Мордовский государственном университете им. Огарёва по специальности «юриспруденция».
Состоял в должностях помощника Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Мордовии, помощника прокурора Ичалковского района, заместителя Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, заместителя прокурора Зубово — Полянского района Республики Мордовии, помощника Пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, помощника и старшего помощника прокурора Железнодорожного района Пензы.
С июля 2017 года по апрель 2018 занимал должность заместителя прокурора Сердобского района Пензенской области.
Женат, воспитывает дочь.
Фото: Прокуратура Пензинской области