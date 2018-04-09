Настоящий мужик и руководитель: Черномырдину исполнилось бы 80 лет

Он был настоящий русский мужик. Играл на баяне и пел народные песни, на охоте из любого стрелкового оружия бил точно в цель. Мог ударить кулаком по столу и крепко выругаться на совещании. Но зла не помнил. Как руководитель советской закалки ко всем обращался на «ты», никогда не жаловался на трудности. А еще обладал необычным чувством юмора.

«Я мог бы рассказать эпизод, когда мы с Володей Винокуром просто подарили ему баян, и он тут же его взял и начал петь, и мы пропели часа четыре», — гоаорит Лев Лещенко , народный артист РСФСР.

Начинал в 1958-м простым слесарем на заводе в родной Оренбургской области . А в 1989-м создал и возглавил «Газпром» . В 1992 году Черномырдин — первый премьер-министр постсоветской России . Кредо — политический тяжеловес. И просто порядочный человек.

«Не соответствовал никаким стереотипам. Он их ломал. Обычно бывает простой или интеллигентный, он был врожденный интеллигент. На первый взгляд, он казался, может быть, простоватым, недостаточно образованным… Нет, он был прекрасный менеджер», — рассказывает журналист Андрей Светенко

Черномырдин верой и правдой служил первому российскому президенту Борису Ельцину . Поддержал его в противоборстве с Верховным Советом и в событиях при расстреле Белого Дома. Он вообще никогда не боялся брать ответственность на себя.

В июне 1995-го, когда чеченские террористы захватили Буденновск , на глазах у всей страны Черномырдин вел переговоры, чтобы спасти жизни заложников: « Шамиль Басаев , говори громче! Все решаемо. Я прошу освободить людей».

Во время агрессии НАТО против Югославии Черномырдин — главный российский переговорщик. Прилетел в полыхающий Белград, чтобы попытаться остановить кровопролитие.

В 1998-м он освобожден от должности председателя правительства. В 2001-м отправлен послом на Украину . Эту историю уже на похоронах политика вспоминал президент РФ Владимир Путин

«Я никогда не забуду наш разговор перед его поездкой в Киев. Он сказал, если бы ты мне в Америку предложил поехать или министром, конечно, я бы отказался, но Украина очень важна для нас, я поеду. Никакого чванства, никакой звездной болезни, ничего, просто работа, работа успешная, эффективная. Нам будет не хватать Виктор Степановича», — отметил он.

Его афоризмы в народе ласково прозвали «черномырдинками». А он не боялся смеяться над собой. И никогда публично не высказывал обиду. Его высказывания изданы отдельной книгой, которая, конечно, называется его легендарной фразой — «Хотели как лучше, получилось как всегда».

А под Оренбургом , в его родном селе Черный Отрог, сегодня распахивает двери огромный музей имени и памяти Черномырдина. Правда, пока только для друзей и земляков — объект еще достраивается.

«Фонды нашего музея состоят из двух основных блоков. Первый блок — предметы, которые непосредственно связаны с Виктором Степановичем. Это его личный архив, фотографии, его деятельности, подарки, подаренные главами государств и корпораций, компаний», — представляет экспозицию Наталья Дудкина, главный хранитель музея памяти В. С. Черномырдина.

Вторая часть — музей русского села. Идея принадлежит Черномырдину. В здании площадью около 12 тыс. квадратных метров — семь больших экспозиций. Есть образовательный центр, школа и детсад. Музей создавался по указу президента еще от 2011 года. Но создать этот большой комплекс удалось только сейчас.

Напомним, Виктор Черномырдин скончался 3 ноября 2010 года после продолжительной болезни.

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