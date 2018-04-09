В Турции убили Гию Кутаисского

Турции убили вора в законе Гию Кутаисского, сообщает «Прайм Крайм».

Покушение на 59-летнего грузина Гайоза Звиададзе, известного в криминальных кругах под именем Гия Кутаисский, было совершено накануне. Мужчина, сопровождавший Звиададзе, личность которого пока не установлена, был ранен в ногу.

России. По информации портала, следствие по делу об убийстве Звиададзе рассматривает в том числе «профессиональную» версию, а именно противостояние Гии Кутаисского с криминальным авторитетом Нодаром Асояном за влияние в Ростовской области

Ранее «Прайм Крайм» сообщал, что армянский криминальный авторитет Андраник Согоян, также известный как Зап Ленинаканский, мог устроить три покушения на других воров в законе, одно из которых также может быть связано с «ростовскими разборками». Так, Согоян мог организовать неудачное покушение на грузина Гочи Алпаидзе, известного под кличкой Алфасон, в конце минувшего года, а также нападение на Гайка Никогосяна, более известного как Айко Карабахский, которому прострелили обе ноги, и убийство Давида Алханашвили (Дато Панкисский) в Турции.