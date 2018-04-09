Компания Rusal Дерипаски предупредила о техдефолте из-за санкций

Ранее Sobesednik.ru писал, что США могут ввести новые антироссийские санкции после химической атаки в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, в результате которой погибли как минимум 70 человек. Власти Сирии и российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии называют сфабрикованной информацию о химатаке.

Как передаёт РБК, компания UC Rusal ​Олега Дерипаски разместила на Гонконгской фондовой бирже сообщение о том, что «санкции OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Минфина США ) могут привести к техническим дефолтам в связи с определёнными кредитными обязательствами группы, и в настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на её финансовое положение».

Такое развитие событий, отметили в компании, может негативно отразиться на бизнесе и перспективах UC Rusal. При этом в сообщении говорится о том, что компания продолжит действовать в интересах всех инвесторов, клиентов и партнёров.

После публикации этого сообщения акции UC Rusal упали на 41%.

Напомним, 6 апреля Минфин США ввёл антироссийские санкции против 26 физических лиц (24 россиянина и двое иностранцев) и 15 юридических лиц. В перечне оказались три компании Олега Дерипаски: «Базовый элемент», En+ Group и Rusal. Имущество американской «дочки» Rusal — Rusal America Corp. — подлежит заморозке.

Миллиардер назвал абсурдным и необоснованным включение в список. «Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами в начале следующей недели и дать некоторые комментарии», — заявил Дерипаска в пятницу.