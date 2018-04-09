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Компания Rusal Дерипаски предупредила о техдефолте из-за санкций
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Компания Rusal Дерипаски предупредила о техдефолте из-за санкций 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Компания UC Rusal Олега Дерипаски может объявить технический дефолт по кредитам после введения новых санкций США.
Ранее Sobesednik.ru писал, что США могут ввести новые антироссийские санкции после химической атаки в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, в результате которой погибли как минимум 70 человек. Власти Сирии и российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии называют сфабрикованной информацию о химатаке.
Как передаёт РБК, компания UC Rusal ​Олега Дерипаски разместила на Гонконгской фондовой бирже сообщение о том, что «санкции OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Минфина США) могут привести к техническим дефолтам в связи с определёнными кредитными обязательствами группы, и в настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на её финансовое положение».
Такое развитие событий, отметили в компании, может негативно отразиться на бизнесе и перспективах UC Rusal. При этом в сообщении говорится о том, что компания продолжит действовать в интересах всех инвесторов, клиентов и партнёров.
После публикации этого сообщения акции UC Rusal упали на 41%.
Напомним, 6 апреля Минфин США ввёл антироссийские санкции против 26 физических лиц (24 россиянина и двое иностранцев) и 15 юридических лиц. В перечне оказались три компании Олега Дерипаски: «Базовый элемент», En+ Group и Rusal. Имущество американской «дочки» Rusal — Rusal America Corp. — подлежит заморозке.
Миллиардер назвал абсурдным и необоснованным включение в список. «Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами в начале следующей недели и дать некоторые комментарии», — заявил Дерипаска в пятницу.
ИД «Собеседник»: последние новости
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