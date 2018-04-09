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«РусАл предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США
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«РусАл предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Руководство «РусАла» не исключает, что включение компании в черный список Вашингтона может привести к техническим дефолтам в отношении ряда ее кредитных обязательств.
Компания считает высоковероятным, что санкции окажут существенный негативный эффект на ее бизнес и перспективы его развития. Кроме того, публикация годового отчета компании может быть отложена.
В то же время «РусАл» намерен исполнять свои существующие обязательства, передает «Интерфакс».
Компания сделала это заявление на фоне резкого снижения своих акций: на бирже в Гонконге они упали более чем на 40% вслед за включением компании в черный список США. В ходе торгов акции опускались до 2,76 гонконгского доллара, сообщает Bloomberg.
В пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Кроме «РусАла» санкции введены против En+, «ГАЗа», агрохолдинга «Кубань», «Базового элемента», B-Finance, «Евросибэнерго», «Газпром бурение» и других компаний.
В минфине США заявили, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний.
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