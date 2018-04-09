В Обручевском районе отметили Пасху 

Прекрасная погода и яркое солнце собрали в парке «Усадьба Воронцово» множество гостей.
На детской площадке было не протолкнуться, к столам, где проходили мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги и пасхальных пряников, стояла очередь. Тепло встретили зрители и два выступивших на празднике народных коллектива — ансамбли «Горлица» и «Альянс». Жители Обручевского района принесли массу подарков для ребят из детского дома: пасхальные куличи, конфеты, выпечку и сладости, сувенирные пасхальные яйца, мягкие игрушки, праздничные открытки с поздравлением, спортивный инвентарь (мячи, сетка, бадминтон). Все собранное будет передано в детский дом в Полотняном заводе (Калужская область) и приют для бездомных «Ремесло добра».