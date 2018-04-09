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Жители приморских поселков остались без света из‐за «черных» лесорубов
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Жители приморских поселков остались без света из‐за «черных» лесорубов 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: Primpress
В пятницу, 6 апреля, поселки Залесье и Мельники Партизанского городского округа Приморья оказались обесточены из‐за незаконной рубки деревьев недалеко от охранной зоны линии электропередач. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс‐службу энергокомпании.
После сообщения об отключении электричества на место происшествия оперативно прибыла бригада электриков филиала «Приморские электрические сети» и восстановила электроснабжение в поселках. Также на энергообъект выехали сотрудники полиции.
В правоохранительных органах не исключают, что «черные» лесорубы проживают в близлежащих селах.
В Норвегии планируют открыть первый в мире отель на электричестве от солнечных батарей. Отель Svart будет располагаться на севере страны у подножия ледника Свартисен за Полярным кругом.
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