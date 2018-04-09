Жители приморских поселков остались без света из‐за «черных» лесорубов

В пятницу, 6 апреля, поселки Залесье и Мельники Партизанского городского округа Приморья оказались обесточены из‐за незаконной рубки деревьев недалеко от охранной зоны линии электропередач. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс‐службу энергокомпании.

После сообщения об отключении электричества на место происшествия оперативно прибыла бригада электриков филиала «Приморские электрические сети» и восстановила электроснабжение в поселках. Также на энергообъект выехали сотрудники полиции.

правоохранительных органах не исключают, что «черные» лесорубы проживают в близлежащих селах.