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Красноярский общественник попросил Путина провести форум по фальсификату
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Красноярский общественник попросил Путина провести форум по фальсификату 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярский общественник, борец с фальсификатом Игорь Болбат обратился к Владимиру Путину с просьбой провести в краевой столице форум о поддельных продуктах. Об этом он написал в открытом обращении президенту и опубликовал текст в «Facebook».
Общественный деятель сообщил, что по данным Роспотребнадзора, фальсифицированные продукты вызывают рост числа онкологических заболеваний. В нашем регионе за год больных стало больше на 4,9%.
По его мнению, Красноярский край является лидером по борьбе с поддельными продуктами: общественники мониторят госзакупки, приходят с проверками в детские школы, сады. Кроме этого, в крае создан первый координационный совет активистов в сфере противодействия обороту фальсифицированных продуктов и алкоголя.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы предлагаем провести в Красноярске форум «Борьба с фальсификатом — вызов современной России!». Это будет большой общественный форум, федерального масштаба. Просим Вас найти время и принять участие в этом форуме. Только в таком случае общество получит сильнейший импульс развития гражданской инициативы, направленной на решение проблем безопасности страны и граждан», — предложил президенту Игорь Болбат.
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