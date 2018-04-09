«Вода подошла к порогу дома». Жители Новой Усмани поделились кадрами затопленного села

Сутками ранее спасатели объявили режим ЧС. Новую Усмань продолжает затапливать, сообщили местные жители в редакцию «Вести-Воронеж» в понедельник, 9 апреля. Сутками ранее спасатели объявили режим ЧС в самом селе, а также в Шуберском и Нижней Катуховке. — За одну ночь вода подошла прямо к порогу дома, полностью затоплена улица, огороды, дома. Невозможно дойти до остановки общественного транспорта. Вода все ещё прибывает, — написала семья Белых в редакцию. Местные жители делают фото и видео затопленного села. На кадрах видно, что уровень воды над землёй составляет около 40-50 см. Однако машины ещё могут ехать по дорогам. Кроме того, по словам сельчан, сотрудники МЧС уже эвакуировали детей.

— Дня два, и вода начнёт сходить. Так было последний раз, наверное, лет 10 назад, может, и позже — и ничего, все живы, плавали на лодках в магазин, — вспомнил пользователь соцсети Юрий Власов. Специалисты называют паводковую ситуацию в регионе напряженной. Всего по состоянию на 8 апреля в области подтоплено порядка 2 тыс. приусадебных участков и 354 дома в Калачеевском, Новоусманском, Воробьёвском, Грибановском, Бутурлиновском, Павловском, Аннинском и Эртильском районах, а также 19 низководных мостов. В зоне подтопления проживают около 4 тыс. человек. Самая тяжёлая обстановка — в Калаче, там несколько дней назад вода в домах поднялась до уровня подоконников. В районе объявлен режим ЧС.