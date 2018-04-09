Акции «РусАла» упали вдвое на фоне санкций США

Москва , 9 апреля — «Вести. Экономика». Акции алюминиевого гиганта "РусАл" продемонстрировали падение более чем на на 48% в ходе торгов в Гонконге в понедельник, после того как компания была включена в новый санкционный список США

Фото: EPA/YM YIK Акции «РусАла» падали до 2,39 гонконгского доллара, достигая минимума с октября 2016 года.

Как сообщали «Вести. Экономика», в пятницу Минфин США опубликовал санкционный список, в который вошли 24 российских чиновника и предпринимателя, а также 14 российских компаний.

В том числе в санкционном списке фигурирует «РусАл» и бывший президент компании Олег Дерипаска

В понедельник алюминиевый гигант предупредил, что введенные санкции могут привести к техническим дефолтам по ряду его кредитных обязательств. При этом компания намерена исполнять все свои существующие обязательства.

"Компания оценивает, что санкции OFAC [Управления по контролю над иностранными активами Минфина США] могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, и в настоящее время компания оценивает возможное влияние таких технических дефолтов на финансовое положение группы. В настоящее время компания соблюдает все кредитные и финансовые обязательства (включая обязательства по погашению долга). Компания намеревается продолжить выполнять свои обязательства в соответствии с правовыми и нормативными требованиями", — говорится в «РусАла» для Гонконгской фондовой биржи.