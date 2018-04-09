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За лето в Тюмени отремонтируют 240 участков дорог
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За лето в Тюмени отремонтируют 240 участков дорог 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В Тюмени на ремонт дорог местного значения из бюджета выделяют почти полмиллиарда рублей. Работы пройдут по всему городу. Приводить дороги в порядок будут методом фрезерования — верхний слой асфальта срежут и уложат новый.
— Ремонт затронет почти 300 километров дорог. На проведение работ из городского бюджета готовы выделить почти полмиллиарда рублей — 499 миллионов 996 тысяч, — сообщается на сайте госзакупок. — Право подписать крупный контракт получит подрядчик, который сможет максимально снизить цену. Победителя определят в конце апреля.
Работы предстоит выполнить в срок до 15 октября.
В список включили 241 участок, требующий ремонта. Один из самых протяженных — более 9 километров — участок улицы Республики от улицы Холодильной до границы города. Самый маленький участок ремонта — всего 42 метра — это проезд вдоль дома №86/2 по улице Республики. Полный список участков по ссылке.
В этом году в городе начнут масштабный проект по реконструкции улицы Мельникайте. Дорогу расширят до шести полос, для этого придется вырубить 711 деревьев. На Одесской тоже пройдут работы — улицу частично расширят до 4 полос. В этом году строители планируют замкнуть ТКАД достроив шесть километров трассы.
В текущем году на дорожные работы в регионе выделяют более 10 миллиардов рублей.
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