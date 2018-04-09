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Карты «Россельхозбанка» могут интегрировать с кольцом оплаты проезда в столичном транспорте
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Карты «Россельхозбанка» могут интегрировать с кольцом оплаты проезда в столичном транспорте 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе банка.
«Наш банк активно проводит техническое тестирование «wearables» (носимые электронные вещи), в том числе форм-фактора кольцо, который предлагаем в рамках комплекса финансовых услуг для направления Private banking. Первые кольца банк выдал клиентам в ноябре 2017 г., на сегодня банк получил более 70 заявок от клиентов на форм-фактор кольцо. Массовый продукт проходит отработку технологии производства и в настоящее время находится на стадии пилота», — сообщили в пресс-службе, подтвердив что тестируют эту технологию совместно в компанией PayRing, которая является разработчиком кольца, предназначенного для бесконтактной оплаты проезда в московском городском транспорте.
Первые керамические кольца с функцией карты «Тройка» поступили в продажу в флагманский магазин московского метро в конце октября 2017 г. Как сообщал Агентству «Москва председатель совета директоров компании PayRing Сергей Лазарев, кольца для бесконтактной оплаты планируется интегрировать с картами различных банков.
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