Виталий Кушнарёв стал одним из самых цитируемых чиновников прошлого месяца в ЮФО

Ростовский градоначальник Виталий Кушнарёв вошел в число глав столиц субъектов ЮФО, которых чаще остальных цитировала пресса в марте 2018 года. Результатами рейтинга поделилась компания «Медиалогия», занимающаяся мониторингом и анализом СМИ.

Кушнарёв оказался на третьем месте, набрав 4 726 баллов, что в три раза меньше, чем у его коллеги из Краснодара Евгения Первышева. Чаще всего в прошлом месяце журналисты цитировали заявление главы Ростова, пожелавшего оторвать руки вандалам, испортившим Казанскую лестницу в Газетном переулке.

— Стала популярной новость, когда в ходе совета по инвестициям градоначальник рассказал, что к ЧМ-2018 часть зданий в исторической части Ростова закроют баннерами с изображением красивых фасадов. Также представители СМИ оценили сообщение, что власти разработают схему ограждений для разделения транспортных и пешеходных потоков во время проведения ЧМ и дополнительно установят 100 видеокамер на улицах города, — отметили аналитики «Медиалогии».