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Тюменские аграрии готовятся к началу посевной
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Тюменские аграрии готовятся к началу посевной 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В правительстве Тюменской области на заседании, которое сегодня, 9 апреля, провел губернатор Владимир Якушев, обсудили подготовку аграриев к посевной кампании.
По словам заместителя главы региона, директора областного департамента агропромышленного комплекса Владимира Чейметова, работы идут в соответствии с утвержденными планами: заключаются контракты на Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых, а также картофеля, закуплены семена кукурузы и масличных.
Продолжается работа по привлечению льготных кредитов на проведение посевной, в первом квартале 2018 года одобрено 55 заявок, в том числе 34 малым формам хозяйствования. В прошлом году было одобрено 39 заявок.
Особое внимание аграриев обращают на профилактику пожаров — информация под роспись доведена до 490 руководителей хозяйств.
Фото: pixabay.com.
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