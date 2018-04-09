В Волгоградской области поплыли останки с размытого кладбища

— Убирая на улице Матросова, дворники заметили мешок с человеческой ногой, — рассказали в экстренных службах. — Оказалось, что талые воды размыли грунт на Центральном кладбище города.

V1.ru пытается дозвониться до районной администрации.

Накануне Пасхи вода добралась до городского кладбища Волжского.

— Вода появилась тут из-за растаявшего снега, — уверены в администрации города-спутника. — В течение этой недели компания ООО «СЕТ» откачивала ее с помощью спецтехники. Сегодня все работы завершены, — прокомментировали тогда в пресс-службе города.