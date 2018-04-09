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В Волгоградской области поплыли останки с размытого кладбища
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В Волгоградской области поплыли останки с размытого кладбища 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Коммунальщики из города Котово Волгоградской области нашли останки, приплывшие с размытого водой кладбища.
— Убирая на улице Матросова, дворники заметили мешок с человеческой ногой, — рассказали в экстренных службах. — Оказалось, что талые воды размыли грунт на Центральном кладбище города.
V1.ru пытается дозвониться до районной администрации.
Накануне Пасхи вода добралась до городского кладбища Волжского.
— Вода появилась тут из-за растаявшего снега, — уверены в администрации города-спутника. — В течение этой недели компания ООО «СЕТ» откачивала ее с помощью спецтехники. Сегодня все работы завершены, — прокомментировали тогда в пресс-службе города.
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