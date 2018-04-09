Семь городских парков подготовили мероприятия ко Дню космонавтики

Столичные парки подготовили тематические мероприятия ко Дню космонавтики, который по традиции отмечается 12 апреля. В этот день москвичи смогут взглянуть на звезды в телескоп, изготовить модель космического корабля или даже запустить ракету, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Как уточнили в пресс-службе Мосгорпарка, в праздновании Дня космонавтики примут участие семь городских парков. В их числе − «Красная Пресня», «Кузьминки», «Фили» Измайловский и Бабушкинсий парки, а также парк Победы. Все мероприятия будут бесплатными, добавили представители Мосгорпарка.

Так, гостям парка «Красная Пресня» предложат понаблюдать за звездами с помощью телескопа на Малом острове. Если погода будет ясной, планеты и созвездия можно будет сфотографировать на специальную астрономическую камеру, а затем получить снимки по электронной почте.

Посетители «Кузьминок» узнают, как изготовить модель космического корабля из подручных материалов: картона, пластика и бумаги. Помимо этого, в парке пройдет лекция о наиболее распространенных мифах и заблуждениях, связанных с космосом.

Тем временем в парке «Фили» состоится шуточный запуск ракеты. Сначала гости парка создадут макеты фантастических космических кораблей, используя ватман, маркеры и скотч, а затем самый яркий макет отправится в «космос». Клоуны привяжут к кораблю воздушный шарик с гелием и запустят его в полет.

А в Парке Горького 12 апреля откроют сезон астрономических наблюдений. Всех желающих приглашают на дневные вечерние экскурсии по обсерватории, на которых специалисты расскажут об устройстве телескопов. Кроме того, в 18:00 рядом со зданием обсерватории организуют квест «В поисках звезд», участникам которого поручат отыскать символы, связанные с космосом, и раскрыть секреты первых воздухоплавателей.