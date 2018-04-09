В Семенове прикрыли игорное заведение

Семенове запретили деятельность клуба, где незаконно проводились азартные игры под видом компьютерных. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Нижегородской области.

Как выяснилось в ходе проведенной проверки, клиентам заведения предлагалось сыграть на развлекательном аппарате, на который зачислялась уплаченная в кассу сумма. Если человек выигрывал, деньги ему возвращались. В случае проигрыша средства оставались в кассе. По результатам проверки было подано исковое заявление о признании действий собственника и арендатора помещений незаконными и запрете осуществления деятельности клуба. Однако, суд отказал в удовлетворении требований прокурора, указав на отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих, что аппараты являются игровыми.

Прокурор внес апелляционное представление, которое было рассмотрено в апреле. Решение суда первой инстанции отменено, доводы признаны законными игои обоснованными. В настоящее время клуб закрыт.

Напомним, четверо нижегородцев предстанут перед судом за организацию подпольного казино.