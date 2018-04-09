Игорный клуб закрыт в Семенове по требованию прокуратуры

Было установлено, что клиентам предлагалось сыграть на игровом автомате, на который зачислялась денежная сумма, уплаченная в кассу. На дисплее аппарата имелась информация о сумме бонуса, равной сумме денег, зачисленной оператором. В случае, если игрок выигрывал, кассир возвращал денежные средства из кассы, в случае проигрыша — денежные средства игроку не возвращались.

Азартные игры проводились под видом компьютерных игр и оказания развлекательных услуг.

Городским прокурором в суд было предъявлено исковое заявление о признании действий собственника и арендатора помещений незаконными и запрете деятельности клуба.

Решением городского суда в удовлетворении иска было отказано в полном объеме. В суде посчитали, что отсутствуют достаточные доказательства, подтверждающие, что аппараты, находящиеся в клубе, являются игровыми.

Прокурор не согласился с вынесенным решением и подал на него апелляцию.

Судебной коллегией по гражданским делам Нижегородского областного суда решение суда первой инстанции отменено. По делу принято новое решение, которым исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, деятельность клуба запрещена.

Напомним, вынесено наказание двум нижегородкам, работавшим в игорном клубе.