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В поисках снежного барса ученые провели экспедицию в двух районах Забайкалья
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В поисках снежного барса ученые провели экспедицию в двух районах Забайкалья 

ТАСС 33 минуты назад
ЧИТА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Группа ученых, в состав которой вошли представители благотворительного проекта «Мир вокруг тебя» и иркутского регионального фонда «Снежный барс», с 4 по 9 апреля провела экспедицию в Кыринском и Акшинском районах Забайкальского края в поисках ирбиса — редкого вида диких кошек. Об этом в понедельник корр. ТАСС сообщил участник экспедиции Тумэн Цырендашиев.
"В ходе экспедиции были проведены осмотр местности и сбор биоматериала, установлены фотоловушки. Работа по сбору и анализу материалов будет продолжена", — сказал Цырендашиев.
Ирбис или снежный барс — крупный хищник из семейства кошачьих. Он преимущественно обитает в горах Центральной Азии. Данные о том, что это животное встречается в Забайкалье, были и раньше, но носили скорее случайный характер.
"Последние зафиксированные сведения об этом краснокнижном животном датированы февралем 2006 года. Тогда охотники сообщили о нахождении снежного барса в бассейне реки Бальджа Кыринского района. Сотрудники Сохондинского заповедника в течение трех дней отслеживали следы пары снежных барсов, которые значительно отличались от следов рыси или других крупных хищников", — добавили в дирекции заповедника.
Ученые предполагают, что на территории Хэнтей-Чикойского нагорья, часть которого расположена в России, а часть — в Монголии, может существовать обособленная популяция снежного барса.
Снежный барс остается малоизученным видом диких кошек. Популяция ирбиса катастрофически мала — по данным на начало XXI века, она составляла от четырех до семи тысяч особей. Хищник внесен в Красную книгу России, охота на него запрещена.
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