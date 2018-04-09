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Ученые открыли рыбу, которая охотится на птиц: пугающее видео
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Ученые открыли рыбу, которая охотится на птиц: пугающее видео 

Don't Panic 37 минут назад
Фото: Don't Panic
Все знают, что птицы охотятся на рыб, но бывает ли наоборот? Оказывается, еще как! Гигантский тревалли — настоящая головная боль для морских птиц.
Размеры рыбы достигают 170 сантиметров в длину, а вес — 80 килограмм. Этот монстр выпрыгивает из воды с огромной скоростью и ловит птиц на лету!
Обычно, тревалли охотятся в одиночку, изредка формируя гигантские стаи в несколько тысяч голов. У побережья Индийского и Тихого океана эти создания становятся особенно агрессивны: косяк тревалли может загнать и съесть даже дельфина.
Еще несколько лет назад охота тревалли на птиц считалась всего лишь рыбацкой легендой. Снять их вживую удалось только недавно.
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