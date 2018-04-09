Список работ по благоустройству на 2018 год утвердили в районе

Список работ по благоустройству района утвердили 3 апреля. Специалисты проведут работы по девяти адресам.

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» отремонтируют малые архитектурные формы. Кроме того, специалисты заменят скамейки и ограждения, которые непригодны к использованию. Планируется обновление асфальтного покрытия и ремонт игрового оборудования на детских площадках.

— Благодаря сотрудникам ГБУ «Жилищник» были учтены все пожелание жителей. Работники учреждения обсуждали вопросы не только со старшими по домам, но и с активом двора, — поделился глава муниципального округа Мещанский Александр Закускин

Работы проведут на улицах Васнецова, Большой Переяславской и Гиляровского. Закончить работы планируют к 25 августа.