ESA опубликовало фото снежного Байкала, сделанное из космоса

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фотографию озера Байкал, сделанную из космоса. Об этом сообщило ИА Nation News.

На опубликованном снимке самое Байкал почти полностью покрыт снегом. Кадры удалось сделать с орбиты. Фотография стала частью

научно-образовательной

программы ESA Earth.

Публикация от ESA (@europeanspaceagency)

7 Апр 2018 в 3:02 PDT В ходе программы европейские ученые рассказывают о разнообразных достопримечательностях нашей планеты, снимки которых были сделаны из космоса.

Кадр был сделан с помощью спутника

Sentinel-3A. Он был оснащен специалистами специальным датчиком, который измеряет цвет океана и суши.