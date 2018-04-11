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ESA опубликовало фото снежного Байкала, сделанное из космоса
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ESA опубликовало фото снежного Байкала, сделанное из космоса 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фотографию озера Байкал, сделанную из космоса. Об этом сообщило ИА Nation News.
На опубликованном снимке самое Байкал почти полностью покрыт снегом. Кадры удалось сделать с орбиты. Фотография стала частью
научно-образовательной
программы ESA Earth.
Публикация от ESA (@europeanspaceagency)
7 Апр 2018 в 3:02 PDT  В ходе программы европейские ученые рассказывают о разнообразных достопримечательностях нашей планеты, снимки которых были сделаны из космоса.
Кадр был сделан с помощью спутника
Sentinel-3A. Он был оснащен специалистами специальным датчиком, который измеряет цвет океана и суши.
Ранее, автоматической межпланетной станции Juno удалось сфотографировать мощную бурю на Юпитере. Снимок был опубликован NASA.
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