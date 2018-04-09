Sulzer выкупает 5 млн своих акций у «Реновы»

Швейцарская технологическая компания Sulzer заключила договор с «Реновой» Виктора Вексельберга о выкупе 5 млн своих акций, в результате чего доля «Реновы» в капитале Sulzer снизится до 48,83%, говорится в сообщении Sulzer.

Ожидается, что сделка состоится в течение недели. Sulzer намерена приобрести акции по средневзвешенной цене.

«Sulzer находится в тесном контакте с властями и считает, что эта сделка смягчит любое беспокойство в отношении независимости Sulzer от группы «Ренова», — говорится в сообщении.

Представитель «Реновы» был недоступен для комментариев.