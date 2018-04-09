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Sulzer выкупает 5 млн своих акций у «Реновы»
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Sulzer выкупает 5 млн своих акций у «Реновы» 

Rambler News Service 38 минут назад
Швейцарская технологическая компания Sulzer заключила договор с «Реновой» Виктора Вексельберга о выкупе 5 млн своих акций, в результате чего доля «Реновы» в капитале Sulzer снизится до 48,83%, говорится в сообщении Sulzer.
Ожидается, что сделка состоится в течение недели. Sulzer намерена приобрести акции по средневзвешенной цене.
«Sulzer находится в тесном контакте с властями и считает, что эта сделка смягчит любое беспокойство в отношении независимости Sulzer от группы «Ренова», — говорится в сообщении.
Представитель «Реновы» был недоступен для комментариев.
6 апреля США ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Ограничительные меры введены из-за ситуации на Украине.
В списке фигурируют владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер, Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин, и др.
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