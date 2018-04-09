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ВТБ и Сбербанк не планируют интегрировать свои карты с кольцом оплаты проезда в столичном транспорте
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ВТБ и Сбербанк не планируют интегрировать свои карты с кольцом оплаты проезда в столичном транспорте 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
ВТБ и Сбербанк не планируют сотрудничать с компанией Payring (разработчик кольца с функцией карты «Тройка») по вопросу привязки колец к банковским картам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили представители кредитных организаций.
«Мы активно изучаем рынок устройств с технологией бесконтактной оплаты. На текущий момент технологию оплаты при помощи ювелирных колец пилотировать не планируем», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.
В свою очередь в пресс-службе ВТБ отметили, что банк активно развивает платежи с помощью смартфонов и «умных» часов, и считает это направление более перспективным и удобным для клиентов.
Первые керамические кольца с функцией карты «Тройка» поступили в продажу в флагманский магазин московского метро в конце октября 2017 г. Как сообщал Агентству «Москва председатель совета директоров компании PayRing Сергей Лазарев, кольца для бесконтактной оплаты планируется интегрировать с картами различным банков.
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