ВТБ и Сбербанк не планируют интегрировать свои карты с кольцом оплаты проезда в столичном транспорте

ВТБ и Сбербанк не планируют сотрудничать с компанией Payring (разработчик кольца с функцией карты «Тройка») по вопросу привязки колец к банковским картам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили представители кредитных организаций.

«Мы активно изучаем рынок устройств с технологией бесконтактной оплаты. На текущий момент технологию оплаты при помощи ювелирных колец пилотировать не планируем», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В свою очередь в пресс-службе ВТБ отметили, что банк активно развивает платежи с помощью смартфонов и «умных» часов, и считает это направление более перспективным и удобным для клиентов.

Первые керамические кольца с функцией карты «Тройка» поступили в продажу в флагманский магазин московского метро в конце октября 2017 г. Как сообщал Агентству «Москва председатель совета директоров компании PayRing Сергей Лазарев, кольца для бесконтактной оплаты планируется интегрировать с картами различным банков.