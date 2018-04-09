Ещё
«Идём правильным путём»: вслед за автобусами в Челябинске пересмотрят работу трамваев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Идём правильным путём»: вслед за автобусами в Челябинске пересмотрят работу трамваев 

74.ru 42 минуты назад
Фото: 74.ru
В Челябинске вслед за автобусами пересмотрят работу трамваев и продолжат внедрять новую маршрутную сеть. Власти надеются таким образом усилить позиции общественного транспорта на городских маршрутах. Об этом сообщил 9 апреля глава Челябинска Евгений Тефтелев.
— Считаю, что мы идём правильным путём в сфере транспорта, — заявил Евгений Тефтелев. — В моём отчёте на заседании гордумы 10 апреля этой теме будет уделён целый раздел. Я расскажу о завершении работы по нашему автобусному парку, и то, что мы сегодня начинаем по этой же схеме работать с трамваями. Всё это идёт наряду с внедрением новой маршрутной сети, которая предполагает ликвидацию дублирующих маршрутов. Новая схема должна усилить позиции общественного транспорта.
На претензии антимонопольной службы по передаче маршрутов без торгов глава города ответил, что все действия администрации законны.
— Мы всегда конструктивно сотрудничаем с УФАС, — заверил мэр. — Если в этом случае не найдём компромисса, следующим шагом будет суд. Но обычно мы с УФАС стараемся найти решение, всегда прислушиваемся к критике и предложениям с их стороны.
В начале осени прошлого года УФАС предписало управлению транспорта до 15 декабря разыграть на торгах более 90 автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов. Уложиться в поставленный срок чиновники не успели. Конкурсы был отыграны в начале этого года.
В отношении городского управления транспорта завели дело, антимонопольная служба рассмотрит его 24 апреля.
Помимо этого антимонопольщики попросили прокуратуру проверить, не нарушает ли закон дублирование номеров маршрутов, по которым ходит муниципальный и частный транспорт.
74.ru: последние новости
Челябинская полиция ищет хулиганов, разгромивших новую остановку в центре города В челябинских храмах начали освящать пасхальные куличи Вдохновила набережная в Москве: на берегу Миасса построят велодорожки, превращающиеся в каток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты675
Степаненко покидает Россию57
Россия ответила на переезд Скрипалей в США165
США захотели сталинского «бога войны»31
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»20
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:42
Степаненко покидает Россию
Шоу-бизнес Другое
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
01:00
Тимати оконфузился от волнения
Шоу-бизнес
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение