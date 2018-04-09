«Идём правильным путём»: вслед за автобусами в Челябинске пересмотрят работу трамваев

Челябинске вслед за автобусами пересмотрят работу трамваев и продолжат внедрять новую маршрутную сеть. Власти надеются таким образом усилить позиции общественного транспорта на городских маршрутах. Об этом сообщил 9 апреля глава Челябинска Евгений Тефтелев.

— Считаю, что мы идём правильным путём в сфере транспорта, — заявил Евгений Тефтелев . — В моём отчёте на заседании гордумы 10 апреля этой теме будет уделён целый раздел. Я расскажу о завершении работы по нашему автобусному парку, и то, что мы сегодня начинаем по этой же схеме работать с трамваями. Всё это идёт наряду с внедрением новой маршрутной сети, которая предполагает ликвидацию дублирующих маршрутов. Новая схема должна усилить позиции общественного транспорта.

На претензии антимонопольной службы по передаче маршрутов без торгов глава города ответил, что все действия администрации законны.

— Мы всегда конструктивно сотрудничаем с УФАС, — заверил мэр. — Если в этом случае не найдём компромисса, следующим шагом будет суд. Но обычно мы с УФАС стараемся найти решение, всегда прислушиваемся к критике и предложениям с их стороны.

В начале осени прошлого года УФАС предписало управлению транспорта до 15 декабря разыграть на торгах более 90 автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов. Уложиться в поставленный срок чиновники не успели. Конкурсы был отыграны в начале этого года.

В отношении городского управления транспорта завели дело, антимонопольная служба рассмотрит его 24 апреля.