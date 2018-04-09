РУСАЛ предупредил о риске техдефолта из-за санкций США

Компания РУСАЛ может объявить технический дефолт по некоторым своим кредитным обязательствам из-за антироссийских санкций, сообщает "Интерфакс"

Это заявление было сделано на фоне резкого снижения акций: на бирже в Гонконге они упали более чем на 40%.

"Компания оценивает, что санкции OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Минфина США ) могут привести к техническим дефолтам в связи с определенными кредитными обязательствами группы, и в настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на ее финансовое положение", — отмечено в сообщении РУСАЛа.

В настоящее время компания поддерживает все кредитные и финансовые обязательства и намеревается продолжить выполнение своих обязательств в соответствии с правовыми и нормативными требованиями.