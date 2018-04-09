Алюминий дорожает на 2% на опасениях дефицита предложения из-за санкций против «Русала»

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) растет на 2% до максимума с 22 марта на фоне опасений относительно того, что санкции в отношении компании «Русал» со стороны США могут привести к недостатку предложения металла на рынке, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.24 мск стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов поднималась на 2%, достигая отметки в 2082 доллара за тонну. Стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,39%, до 3,050 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца снизилась на 0,69%, до 6769 долларов за тонну, алюминия — выросла на 1,6%, до 2042 долларов, цинка — сократилась на 0,15%, до 3232 долларов за тонну.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска , а также подконтрольные ему компании — En+ Group , «Русал», группа «ГАЗ». Олег Дерипаска после этого заявил, что проанализирует ситуацию со своим попаданием в санкционный список США после празднования Пасхи.

При этом в понедельник компания «Русал» заявила, что может объявить технический дефолт по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США. На этом фоне ее акции на бирже Гонконга подешевели почти на 42%.