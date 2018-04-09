Ещё
Алюминий дорожает на 2% на опасениях дефицита предложения из-за санкций против «Русала»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алюминий дорожает на 2% на опасениях дефицита предложения из-за санкций против «Русала» 

Прайм 40 минут назад
Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) растет на 2% до максимума с 22 марта на фоне опасений относительно того, что санкции в отношении компании «Русал» со стороны США могут привести к недостатку предложения металла на рынке, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.24 мск стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов поднималась на 2%, достигая отметки в 2082 доллара за тонну. Стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,39%, до 3,050 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам торгов пятницы стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца снизилась на 0,69%, до 6769 долларов за тонну, алюминия — выросла на 1,6%, до 2042 долларов, цинка — сократилась на 0,15%, до 3232 долларов за тонну.
США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании — En+ Group, «Русал», группа «ГАЗ». Олег Дерипаска после этого заявил, что проанализирует ситуацию со своим попаданием в санкционный список США после празднования Пасхи.
При этом в понедельник компания «Русал» заявила, что может объявить технический дефолт по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США. На этом фоне ее акции на бирже Гонконга подешевели почти на 42%.
"Рынок опасается, что санкции против «Русала» и его собственная оценка возможности технического дефолта могут привести к недостатку поставок как алюминия, так и глинозема", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков брокерской компании Argonaut.
Прайм: последние новости
ПОВТОР - Санкции США существенно скажутся на бизнесе Дерипаски, Вексельберга и Керимова - эксперт Аналитики по-разному оценили масштаб негатива для "Русала" от санкций США Дайджест российских СМИ – 3 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты667
Степаненко покидает Россию54
Россия ответила на переезд Скрипалей в США164
США захотели сталинского «бога войны»30
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»18
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:42
Степаненко покидает Россию
Шоу-бизнес Другое
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
01:00
Тимати оконфузился от волнения
Шоу-бизнес
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение