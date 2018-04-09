Андрей Травников: «Тащить фирмочки на Восточный обход не будет смысла»

Сегодня, 9 апреля, во время работы аппаратного совещания в региональном правительстве врио губернатора Андрей Травников напомнил, что в ближайшее время правительством РФ будет разрабатываться пятый пакет антимонопольного законодательства. Андрей Травников попросил всех — работодателей, членов правительства и общественные организации — включиться в эту работу и подготовить соответствующие предложения.

«Считаю, что нужно повышать ответственность за недобросовестную конкуренцию, — сказал Андрей Травников. — Нужно повышать ответственность участников конкурсных процедур и исполнителей муниципальных и государственных контрактов в случае, если они не исполняют свои обязательства, нарушают сроки, сознательно затягивают сроки процедур, поставляют некачественные услуги, некачественные товары нашим заказчикам».

Руководитель региона отметил, что необходимо консолидировать закупки, более четко выстраивать процедуры входного контроля качества — тогда желающие манипулировать исчезнут. В этом не будет экономической целесообразности.

Врио губернатора процитировал слова Президента РФ Владимира Путина : «Тащить свои фирмочки не будет смысла, если эти фирмочки будут отвечать серьезным рублем за неисполнение контрактных обязательств. Я считаю, что эти инициативы нужно разработать и поддержать».

«Один из рисков недобросовестной конкуренции в части использования земельных ресурсов мы обсуждали в январе, — добавил Андрей Травников. — Я тогда поручал министерству строительства Новосибирской области проанализировать документацию территориального развития муниципальных образований, где в ближайшее время предполагается реализация крупных инфраструктурных и социальных объектов. Предпосылки к этому были, в том числе конкретные истории. Мы знаем те нарушения, которые были выявлены в свое время правоохранительными органами на территории Барышевского сельсовета Новосибирского сельского района. Нам известны факты, когда под будущую реализацию важного инфраструктурного объекта — Восточного обхода — очень оперативно была создана частная фирма, и даже ее организаторы не постеснялись выбрать название, аналогичное этому объекту. Фирма начала активно заниматься скупкой земельных участков под будущую трассу этого объекта. Безусловно, это приводит к дополнительным расходам разных уровней бюджета, но самое главное — приводит к затягиванию сроков реализации подобных объектов».

Андрей Травников заявил, что к реализации знаковых социальных объектов нужно подходить с точки зрения долгосрочного планирования: «Это важно и для четкого планирования сроков и наших ресурсов. В конце концов, это важно и для собственников земельных участков, которые находятся в частной собственности. Владельцы земли должны понимать, что в будущем все равно на их территории будет проходить газопровод, дорога, будет строиться объект. И соответственно они должны будут планировать свой бизнес, исходя из этой перспективы».

Врио губернатора отметил, что очень важно следить за ситуацией вокруг знаковых социальных объектов: «Для Новосибирска в ближайшее время это два объекта — Волейбольный центр и новый Ледовый дворец. Появление таких объектов с массовым притяжением людей вызовет повышенный интерес к прилегающим территориям. Наша задача в интересах города — внимательно посмотреть, что происходит вокруг земельных участков, прилегающих к будущим объектам, и спланировать гармоничное развитие этих территорий».

Возвращаясь к теме строительства Восточного обхода, напомним, что в 2013 году компания «Сибмост» выиграла тендер на строительство Восточного обхода Новосибирска. Общая протяженность трассы —

80 километров. По проекту Восточный обход должен соединить Северный обход с федеральной трассой М52. Проект финансируется из федерального бюджета. Однако у генподрядчика возникли проблемы по реализации проекта.

«Осенью 2017 года еще продолжались работы на отдельных объектах, но, к сожалению, на сегодняшний день они полностью остановлены, — пояснял журналистам в декабре 2017 года Андрей Травников. — Компания вместе с Федеральным управлением автомобильных дорог пытается найти варианты привлечения субподрядчиков. Сейчас стоит вопрос о подтверждении банковской гарантии. Если вопросы удастся решить, то есть шансы, что проект будет реализован под руководством этого генподрядчика. А если до конца этого года вопросы решить не удастся то, очевидно, Росавтодор сменит генерального подрядчика, и только после этого можно будет возобновить работы. Более корректно детальные вопросы задавать в адрес этого ведомства, так как оно является заказчиком и держателем средств».