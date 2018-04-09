«РусАл» не исключил возникновения технического дефолта из-за санкций 

Американские санкции в отношении «РусАла» привести к техническим дефолтам и негативно повлиять на бизнес компании, говорится в сообщении холдинга, обнародованном на Гонконгской фондовой бирже, передает ТАСС.
«По оценке компании, санкции OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами) могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, и в настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы (компании «РусАл» и ее «дочек»). В настоящее время компания выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению, во всех других аспектах», — отмечается в сообщении.
Согласно первичной оценке «РусАла», санкции в отношении группы, скорее всего, окажут сильный негативный эффект на ее бизнес и перспективы, уточняется в документе. Публикация годового отчета компании может быть отложена.
На этом фоне акции компании на торгах Гонконгской биржи рухнули на 41,4% и составили 2,72 гонконгского доллара. В минувшую пятницу (6 апреля) акции компании на торгах Московской биржи закрылись падением на 17,7% (или до 28,31 рубля за бумагу).
Контракты на алюминий продолжают идти вверх на Лондонской бирже металлов из-за опасений, что введение санкций против «РусАла» нарушит нормальные поставки металла на мировой рынок. В ходе торгов цены на фьючерсы поднимались в понедельник более чем на 2%, до $2088 за тонну. В пятницу рост цен на металл составил 1,6%. До объявления о санкциях цены на металл снижались из-за введения США пошлин на импорт алюминия.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов. При этом в перечне компаний — сразу несколько, связанных с Дерипаской: агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «РусАл», холдинг «Русские машины» и группа «ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.