«РусАл» не исключил возникновения технического дефолта из-за санкций

Американские санкции в отношении «РусАла» привести к техническим дефолтам и негативно повлиять на бизнес компании, говорится в сообщении холдинга, обнародованном на Гонконгской фондовой бирже, передает ТАСС

«По оценке компании, санкции OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами) могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, и в настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы (компании «РусАл» и ее «дочек»). В настоящее время компания выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению, во всех других аспектах», — отмечается в сообщении.

Согласно первичной оценке «РусАла», санкции в отношении группы, скорее всего, окажут сильный негативный эффект на ее бизнес и перспективы, уточняется в документе. Публикация годового отчета компании может быть отложена.

На этом фоне акции компании на торгах Гонконгской биржи рухнули на 41,4% и составили 2,72 гонконгского доллара. В минувшую пятницу (6 апреля) акции компании на торгах Московской биржи закрылись падением на 17,7% (или до 28,31 рубля за бумагу).