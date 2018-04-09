В Казани построят реацентр и отель для животных

Стационар, реабилитационный центр и гостиница для животных появятся в реконструированной ветклинике Советского района, сообщил 9 апреля на деловом понедельнике в мэрии Казани начальник госветобъединения города Тимур Галеев

«Гостиница будет рассчитана на 50 мест, — сказал Тимур Галеев. — Казанцы смогут оставить собак и кошек, например, на время отпуска. Реабилитационный центр будет оснащен уникальным физиотерапевтическим оборудованием. Оно позволит выхаживать животных после операций, лечения тяжёлых заболеваний».

По словам Тимура Галеева, расценки в реконструированной клинике будут ниже, чем в частных. Она будет государственной, но финансирование будет осуществляться из внебюджетных средств.

Стоимость проекта — 10 млн рублей. Сейчас ведутся тендерные работы. Начать строительство планируют в сентябре этого года.