Укринец пытался провезти в Крым алкоголь за бутылку элитного виски

"В ходе проверки документов житель Херсонской области обратился к сотрудникам пограничного контроля с просьбой оказать содействие в его беспрепятственном пропуске на территорию полуострова с винно-водочной продукцией, минуя процедуру таможенного оформления. Все дело в том, что количество алкоголя, которое вез с собой указанный гражданин, превышало допустимую норму ввоза", — уточняется в сообщении.

В качестве вознаграждения за исполнение своей просьбы предприимчивый мужчина предложил бутылку элитного виски.