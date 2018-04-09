Ещё
Укринец пытался провезти в Крым алкоголь за бутылку элитного виски
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Укринец пытался провезти в Крым алкоголь за бутылку элитного виски 

РИА Новости Крым 45 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. В пункте пропуска «Армянск» украинец пытался подкупить сотрудников Погрануправления ФСБ по РК, сообщается пресс-служба ведомства.
"В ходе проверки документов житель Херсонской области обратился к сотрудникам пограничного контроля с просьбой оказать содействие в его беспрепятственном пропуске на территорию полуострова с винно-водочной продукцией, минуя процедуру таможенного оформления. Все дело в том, что количество алкоголя, которое вез с собой указанный гражданин, превышало допустимую норму ввоза", — уточняется в сообщении.
В качестве вознаграждения за исполнение своей просьбы предприимчивый мужчина предложил бутылку элитного виски.
Однако пограничники от взятки отказались, предупредив гражданина соседнего государства об уголовной ответственности. В результате мужчина со всем своим «добром» вернулся обратно на Украину.
РИА Новости Крым: последние новости
Вашингтон расширил санкционный список против России "А был ли мальчик": Небензя о новых фактах отравления Скрипалей Украинские националисты пригрозили терактами в день запуска Крымского моста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты667
Степаненко покидает Россию54
Россия ответила на переезд Скрипалей в США164
США захотели сталинского «бога войны»30
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»18
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:42
Степаненко покидает Россию
Шоу-бизнес Другое
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
01:00
Тимати оконфузился от волнения
Шоу-бизнес
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение