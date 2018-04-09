Укринец пытался провезти в Крым алкоголь за бутылку элитного виски 

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. В пункте пропуска «Армянск» украинец пытался подкупить сотрудников Погрануправления ФСБ по РК, сообщается пресс-служба ведомства.
"В ходе проверки документов житель Херсонской области обратился к сотрудникам пограничного контроля с просьбой оказать содействие в его беспрепятственном пропуске на территорию полуострова с винно-водочной продукцией, минуя процедуру таможенного оформления. Все дело в том, что количество алкоголя, которое вез с собой указанный гражданин, превышало допустимую норму ввоза", — уточняется в сообщении.
В качестве вознаграждения за исполнение своей просьбы предприимчивый мужчина предложил бутылку элитного виски.
Однако пограничники от взятки отказались, предупредив гражданина соседнего государства об уголовной ответственности. В результате мужчина со всем своим «добром» вернулся обратно на Украину.