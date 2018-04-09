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Житель Пензы не смог найти логики в установке дорожных знаков на улице Кураева
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Житель Пензы не смог найти логики в установке дорожных знаков на улице Кураева 

PNZdrive 47 минут назад
Фото: PNZdrive
На портале «Открытая Пенза» в разделе «Проблемы» появилась очередная заявка, касающаяся организации дорожного движения. Чаще всего жители областного центра жалуются городским властям на некорректную работу светофоров или неудобную дорожную разметку, однако в этот раз неравнодушный горожанин обратил внимание чиновников на нелогичную установку запрещающих дорожных знаков. Знаки, регламентирующие остановку транспорта, появились на улице Кураева, и, по мнению пензенца, со своей прямой задачей они не справляются.
«На улице Кураева установлены знаки «остановка запрещена», однако установлены они так, что автомобилисты все равно имеют возможность припарковаться. Тем самым сужается проезжая часть. Это не нарушает ПДД, но не поддается логическому объяснению. Возникает вопрос «зачем вообще нужны эти знаки тогда?». Прошу перенести их ближе к пешеходному переходу, чтобы сразу за ним нельзя было парковаться», — описал проблему автор заявки.
В настоящее время обращению присвоен статус «В работе». Выход из сложившейся ситуации ищут специалисты МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы».
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