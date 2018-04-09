На Урале 13 школьников упали в обморок на линейке в честь Дня здоровья

Челябинской области 13 школьников в возрасте от семи до 15 лет и два педагога упали в обморок на линейке, посвященной Всемирному дню здоровья, передает Ura.ru.

Причина ЧП пока не установлена. Специалисты взяли пробы воды и воздуха, так как было подозрение на выброс метана в подвале школы. Проба воздуха оказалась чистой, результаты исследования воды станут известны 11 апреля. Учебное заведение будет закрыто до выяснения всех причин случившегося.