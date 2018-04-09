На Урале 13 школьников упали в обморок на линейке в честь Дня здоровья 

В Челябинской области 13 школьников в возрасте от семи до 15 лет и два педагога упали в обморок на линейке, посвященной Всемирному дню здоровья, передает Ura.ru.
Причина ЧП пока не установлена. Специалисты взяли пробы воды и воздуха, так как было подозрение на выброс метана в подвале школы. Проба воздуха оказалась чистой, результаты исследования воды станут известны 11 апреля. Учебное заведение будет закрыто до выяснения всех причин случившегося.
Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье «Халатность». «В настоящее время девять детей из лечебного учреждения выписаны, четверо детей находятся в лечебном учреждении с подозрением на простудные заболевания», — говорится в сообщении на сайте ведомства.