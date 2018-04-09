В чем отличие равнинных чеченцев от горных

Принципиальное деление чеченцев на горных и равнинных неприемлемо, прежде всего, для самих нохчи. Исторически так сложилось, что этот народ в силу специфики местности в зависимости от сезона использовал для пастбищ как горную, так и равнинную местность.

Каждому тейпу — гора

В стародавние времена чеченцы эксплуатировали летние горные и равнинные зимние пастбища в зависимости от сезонной целесообразности. Северокавказцы тогда не подразделялись на «горцев» и «степняков». Ситуацию изменили нашествия кочевых племен тюрков и калмыков. Кочевники оказались более сильны и поэтому живущие на равнине чеченцы вынуждены были уходить в горную местность. Это принудительное удаление от центров экономики и культуры накладывало свой отпечаток на чеберлоевцев и орстохоевцев — этнических групп чеченцев, углубившихся в Кавказские горы.

Когда-то их судьбы разделили древние балкарцы и карачаевцы, которые также ушли в далекие горные ущелья после вторжения на их земли кочевников. Согласно исследованию чеченского этнографа Умалата Лаудаева, в те времена каждый чеченский тейп хотел «застолбить» за собой отдельно взятую гору. Чермоевцы считали своей вершину, которую они назвали Чермой-лам, харачоевцы «владели» горой Харачой-лам и так далее.

Нюансы наименования

Горские и плоскостные чеченцы, по мнению современных этнографов, — это не боле чем условность. Скорее, локально-этнографическая, нежели этническая. Чехаранах, чеченцы так называемой «внутренней части», сегодня населяют Надтеречный и Наурский районы Чечни . У горных чеченцев принято именовать себя нохчиймохкой. По большому счету, этиэтнографические особенности существенного значения в социально— культурном отношении в современной Чечне не имеют: уклад жизни чеченцев, его специфика, исторически формировались на совершенно иных принципах.

Серьезное влияние на процесс вынужденного деления чеченцев по этнографическому признаку оказала политика завоеваний этих территорий царской Россией . Поначалу русские основали на берегу Сунжи крепость Грозная (предшественницу современной столицы Чечни), затем граница отвоеванной территории подвинулась к Аргуну (по-чеченски эта река называлась Орга). Соответственно, чеченцы, жившие по обе стороны Орги, назывались органалсиехаранахами и органалдиехаранахами. Сейчас эти наименования не более чем исторический факт.

Везде дома — и в горах, и на равнине

Этнографы считают ошибочным целесообразность противопоставления равнинных и горных чеченцев, поскольку таких исторически сложившихся этносов в Чечне попросту нет — нохчи горную местность обживали, когда их народу грозила опасность. Равнинные территории они заселяли в периоды, благоприятствующие для занятий мирным трудом. Территория Чечни такова, что горцам хватало двух-трех дней, чтобы, оставив свое горное селение, навестить «равнинных» друзей или родственников, побывать в гостях и вернуться обратно.