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Под Волгоградом возможен разлив рек Бузулук и Терса
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Под Волгоградом возможен разлив рек Бузулук и Терса 

АиФ Волгоград 50 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский ЦГМС предупредил, что 9 и 10 апреля на реках Бузулук возле станицы Преображенская в Киквидзенском районе и Терса около поселка Елань уровни воды будут сохраняться в пределах и выше опасной отметки.
В областной администрации отметили, что в целом по региону паводковая ситуация стабилизировалась, однако сложная обстановка все еще наблюдается в Новой Анне и Еланском районе. «Обследование показало, что вода в реке Бузулук начинает спадать, однако расслабляться нет времени, поэтому продолжаем выполнять поставленные задачи», — заявил губернатор Андрей Бочаров на прошедшем недавно заседании оперативного штаба.
Так как в затопленных населенных пунктах начался спад воды, специалисты перейдут в Алексеевский и Новоаннинский районы для борьбы с последствиями паводка. Кроме того, во всех районах кроме последнего свернут пункты временного размещения. В Новоаннинском районе их пока насчитывается четыре.
В настоящее время в ПВР региона в общей сложности расположен 21 человек, из них пятеро детей. МЧС продолжает помогать населению.
Добавим, что власти приняли решение выделить из регионального бюджета деньги на модернизацию канализационной насосной станции в городе Новоаннинском
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