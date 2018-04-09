«РГС Жизнь» запустила продажи продукта c телемедициной

Компания «РГС Жизнь» запустила онлайн-продажи нового продукта «Телемед», который включает в себя доступ к многофункциональному сервису дистанционных медицинских консультаций для взрослых и детей. «Телемед» позволяет клиентам «РГС Жизнь» круглосуточно получать онлайн-консультации терапевтов и педиатров столичных клиник, записываться на онлайн-прием к врачам различных специальностей по широкому кругу медицинских направлений, загружать в систему результаты анализов и получать устные и письменные рекомендации с учетом рассмотрения медицинских документов. Услуга доступна на сайте компании в формате онлайн-чата или видеозвонка, а также по телефону или через мобильное приложение «РГС Жизнь „Телемед“. Полис „Телемед“ также позволяет направить результаты обследований профильным специалистам для получения второго врачебного заключения и навигации по лечению в случае, если консультирующий врач предполагает наличие критического заболевания.

Стоимость полиса „Телемед“ начинается от 1 тыс. рублей в год, что ниже средней по рынку цены (в районе 3 тыс. рублей в безлимитном варианте). Такие продукты стали появляться на рынке еще до вступления в силу закона о телемедицине (с 1 января 2018 года), но до сих пор лишь несколько компаний ввело их в свои линейки. » ВТБ Страхование » запустило и детские, и взрослые продукты с телемедицинской составляющей в 2016 году, уже есть такие продукты у «МАКС». В марте 2018 года СК «Сбербанк страхование жизни» также представила новые продукты кредитного страхования жизни, включив в них сервис телемедицины.

«С помощью нового страхового продукта «Телемед» наши клиенты могут получить удаленную медицинскую помощь и оперативно решить вопросы, связанные как со своим здоровьем, так и с самочувствием родных и близких, — отмечает генеральный директор «РГС Жизнь» Евгений Гуревич . — В рамках инновационной стратегии компании мы рассматриваем данное направление как одно из самых перспективных и планируем включение сервисов, связанных с телемедициной, во многие продукты компании, включая накопительные и инвестиционные программы страхования жизни».

Согласно опросу аналитического центра НАФИ, проведенному в сентябре 2017 года, получать медицинские услуги дистанционно готовы до 61% россиян, при этом возможности телемедицины наиболее актуальны для тех, кто редко болеет.

Продуктовый виджет