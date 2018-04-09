Ещё
100 тысяч в награду: жена футболиста «Краснодара» разыскивает попугая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

100 тысяч в награду: жена футболиста «Краснодара» разыскивает попугая 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
У жены футболиста ФК «Краснодар» Аланы Мамаевой пропал попугай Аполлон. В своем инстаграме девушка написала, что птица в районе Авиагородка. Вознаграждение объявлено в 100 тысяч рублей.
Ранее Мамаеву обманули при покупке данного попугая. Так, в зоомагазине он стоил 152 тысяч рублей. Там ее сказал, что Аполлон — краснохвостый жако, родился в нашей стране и он выкормыш. Однако вскоре ей прислали документы на другую птицу, и там было указано, что жако не делали обработок от паразитов и не ставили прививки.
Когда попугая выпустили полетать по квартире — он упал, при этом птица царапалась и кусалась. Спустя время Мамаева узнала, что ей продали Аполлона по завышенной цене: дикий жако стоит 30 тысяч рублей, а выкормыш — около 80 тыс. рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Взрывотехники ОМОН уничтожили боеприпасы, обнаруженные в Саратовской области Светлана Лобода собирается замуж Посещаемость екатеринбургских ТРЦ снизилась после трагедии в Кемерове
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул177
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй76
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия162
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина37
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»86
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение