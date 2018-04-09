100 тысяч в награду: жена футболиста «Краснодара» разыскивает попугая

У жены футболиста ФК «Краснодар» Аланы Мамаевой пропал попугай Аполлон. В своем инстаграме девушка написала, что птица в районе Авиагородка. Вознаграждение объявлено в 100 тысяч рублей.

Ранее Мамаеву обманули при покупке данного попугая. Так, в зоомагазине он стоил 152 тысяч рублей. Там ее сказал, что Аполлон — краснохвостый жако, родился в нашей стране и он выкормыш. Однако вскоре ей прислали документы на другую птицу, и там было указано, что жако не делали обработок от паразитов и не ставили прививки.

Когда попугая выпустили полетать по квартире — он упал, при этом птица царапалась и кусалась. Спустя время Мамаева узнала, что ей продали Аполлона по завышенной цене: дикий жако стоит 30 тысяч рублей, а выкормыш — около 80 тыс. рублей.