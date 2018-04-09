Эксперт: развитие IT-предпринимательства в РФ требует мотивации и кадров

По его словам, развитие цифровой экономики без человеческого капитала не будет состоятельным. Варламов напомнил, что для цифровизации потребуется около 2 млн IT-специалистов в ближайшие 10 лет. Этому может поспособствовать модернизация образовательной системы в России . «В процессе цифровизации оно играет фундаментальную роль, потому что как институт отвечает за качество человеческого капитала», — сказал директор фонда.

Второй фактор заключается в создании мотивации для предпринимателей работать и реализовывать бизнес-проекты на территории России. «Во ФРИИ мы помогаем развить идею в бизнес, но что важно — параллельно открываем новые возможности, меняя законодательство: телемедицина — это пример закона, открывающего целый рынок. У предпринимателя появляется больше поводов работать здесь», — отметил Варламов.

Кроме того, во ФРИИ считают, что цифровое будущее напрямую связано со стратегией корпораций. По мнению Варламова, компании должны ее изменять в долгосрочной перспективе, чтобы отвечать на вопрос, как они будут конкурировать с другими через 12-15 лет. «А сегодня у нас компания Samsung патентует в российском праве больше изобретений, чем все российские корпорации вместе взятые», — резюмировал он.