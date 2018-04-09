Москомстройинвест: Новая ведущая к ЖК «Ривер Парк» ул. Корабельная построена за счет инвестора

Для жителей квартала на ул. Речников инвестор построил новую дорогу, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«В рамках возведения жилого квартала «Ривер Парк» инвестор ООО «Речников Инвест» за свой счет построил 800 м внутриквартальной дороги для обеспечения его жителей транспортной доступностью. Построенный участок дороги — от ул. Коломенская до разворотной площадки в конце ЖК «Ривер Парк» с выходом на ул. Речников — выполнен в рамках первой очереди реализации проекта планировки территории (ППТ) многофункциональной зоны №16 района Нагатинский затон», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

По его словам, название новой улицы — Корабельная — горожане выбрали сами. «Новая дорога получила название „улица Корабельная“. В выборе названия принимали участие граждане, посредством голосования в сети Facebook. Название также утверждено депутатами муниципального собрания района», — пояснил К. Тимофеев.

Уточняется, что дорога — двухполосная, общая ширина проезжей части — 9 м, ширина тротуаров — 3 м. Планируемый срок получения разрешения на ввод объекта — II квартал 2018 г. В настоящее время оформляется соответствующая документация. После ввода в эксплуатацию дорога будет передана на баланс города.

«В рамках реализации второй фазы ППТ, инвестор продолжит строительство этой дороги. Планируется, что в 2022-2023 гг. она соединит ул. Речников до места пересечения ул. Судостроительная с Нагатинской набережной», -рассказал председатель комитета.

Реализация проекта ЖК «Ривер Парк» осуществляется на участке бывшей промышленной зоны в районе Нагатинского затона. Ранее здесь располагался Московский судостроительный и судоремонтный завод. По проекту редевелопмента промзоны, на данной территории предусмотрено строительство 10 жилых домов, детского сада на 220 мест, школы на 550 мест, отдельностоящих и подземных паркингов на 1 тыс. 646 машиномест, офисно-делового центра. На первых этажах жилых домов расположатся объекты торговли и бытового назначения.

Строительство жилого квартала ведется в пять очередей. В период с 2016 по 2017 гг. были введены в эксплуатацию шесть жилых домов первой и второй очереди проекта, а также подземный паркинг на 190 и отдельностоящий паркинг на 530 машиномест. В апреле 2018 г. планируется ввести в эксплуатацию три дома третьей очереди — корпуса №5,6,7. Детский сад на 220 мест планируется ввести в эксплуатацию также во II квартале 2018 г. Также в марте этого года застройщик получил разрешение на строительство и приступил к возведению общеобразовательной школы. Детский сад и школа, после ввода в эксплуатацию, будут переданы на баланс города. В рамках реализации проекта, за счет средств инвестора благоустраивается часть набережной, расположенной вблизи жилого квартала.