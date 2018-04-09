Ещё
Москомстройинвест: Новая ведущая к ЖК «Ривер Парк» ул. Корабельная построена за счет инвестора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москомстройинвест: Новая ведущая к ЖК «Ривер Парк» ул. Корабельная построена за счет инвестора 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Для жителей квартала на ул. Речников инвестор построил новую дорогу, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«В рамках возведения жилого квартала «Ривер Парк» инвестор ООО «Речников Инвест» за свой счет построил 800 м внутриквартальной дороги для обеспечения его жителей транспортной доступностью. Построенный участок дороги — от ул. Коломенская до разворотной площадки в конце ЖК «Ривер Парк» с выходом на ул. Речников — выполнен в рамках первой очереди реализации проекта планировки территории (ППТ) многофункциональной зоны №16 района Нагатинский затон», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
По его словам, название новой улицы — Корабельная — горожане выбрали сами. «Новая дорога получила название „улица Корабельная“. В выборе названия принимали участие граждане, посредством голосования в сети Facebook. Название также утверждено депутатами муниципального собрания района», — пояснил К. Тимофеев.
Уточняется, что дорога — двухполосная, общая ширина проезжей части — 9 м, ширина тротуаров — 3 м. Планируемый срок получения разрешения на ввод объекта — II квартал 2018 г. В настоящее время оформляется соответствующая документация. После ввода в эксплуатацию дорога будет передана на баланс города.
«В рамках реализации второй фазы ППТ, инвестор продолжит строительство этой дороги. Планируется, что в 2022-2023 гг. она соединит ул. Речников до места пересечения ул. Судостроительная с Нагатинской набережной», -рассказал председатель комитета.
Реализация проекта ЖК «Ривер Парк» осуществляется на участке бывшей промышленной зоны в районе Нагатинского затона. Ранее здесь располагался Московский судостроительный и судоремонтный завод. По проекту редевелопмента промзоны, на данной территории предусмотрено строительство 10 жилых домов, детского сада на 220 мест, школы на 550 мест, отдельностоящих и подземных паркингов на 1 тыс. 646 машиномест, офисно-делового центра. На первых этажах жилых домов расположатся объекты торговли и бытового назначения.
Строительство жилого квартала ведется в пять очередей. В период с 2016 по 2017 гг. были введены в эксплуатацию шесть жилых домов первой и второй очереди проекта, а также подземный паркинг на 190 и отдельностоящий паркинг на 530 машиномест. В апреле 2018 г. планируется ввести в эксплуатацию три дома третьей очереди — корпуса №5,6,7. Детский сад на 220 мест планируется ввести в эксплуатацию также во II квартале 2018 г. Также в марте этого года застройщик получил разрешение на строительство и приступил к возведению общеобразовательной школы. Детский сад и школа, после ввода в эксплуатацию, будут переданы на баланс города. В рамках реализации проекта, за счет средств инвестора благоустраивается часть набережной, расположенной вблизи жилого квартала.
Агентство «Москва»: последние новости
ФАС России предложила обязать производителей компьютеров и смартфонов предустанавливать отечественное ПО А.Кузнецова поддержала законопроект об увеличении размера пособий по уходу за детьми-инвалидами Обзор московских событий в СМИ за 9 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты675
Степаненко покидает Россию57
Россия ответила на переезд Скрипалей в США165
США захотели сталинского «бога войны»31
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»20
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:42
Степаненко покидает Россию
Шоу-бизнес Другое
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
01:00
Тимати оконфузился от волнения
Шоу-бизнес
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение